Des religieux conservateurs iraniens ont appelé à la désignation rapide d’un nouveau guide suprême afin de diriger la République islamique, selon des informations relayées samedi par les médias iraniens. Ces appels interviennent alors que le pays est confronté à une vague de frappes américaines et israéliennes et à une crise politique majeure après l’assassinat du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Depuis sa mort, le pouvoir est temporairement exercé par un conseil de trois dirigeants chargé d’assurer la continuité de l’État. Mais certains membres influents du clergé semblent réticents à laisser l’autorité entre les mains de cette direction provisoire et souhaitent un retour rapide à une structure de pouvoir traditionnelle autour d’un guide suprême unique.

Selon les médias iraniens, l’ayatollah Hossein Mozafari, l’un des 88 membres de l’Assemblée des experts – l’organe religieux chargé de désigner le guide suprême – a déclaré que cette institution pourrait se réunir dans les 24 heures pour discuter de la succession. Il n’était pas immédiatement clair si la réunion aurait lieu physiquement ou à distance, certaines consultations ayant déjà été menées en ligne.

Ces appels à une décision rapide ont été renforcés par plusieurs figures religieuses influentes. Le grand ayatollah Naser Makarem Shirazi a notamment estimé qu’une nomination rapide était nécessaire afin de « mieux organiser les affaires du pays » dans un contexte de crise.

La question de la succession intervient alors que les tensions avec les États-Unis se sont encore accrues. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington devrait jouer un rôle dans le choix du prochain dirigeant iranien, une proposition immédiatement rejetée par Téhéran.

Dans le même temps, certaines autorités religieuses chiites ont publié des fatwas appelant les fidèles à se mobiliser contre les attaques étrangères. Ces appels témoignent du climat de forte mobilisation politique et religieuse qui règne actuellement en Iran, alors que le pays traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente.