À Londres, la communauté juive célèbre Lag Ba’omer sous haute tension après une série d’attaques antisémites

Des milliers de membres de la communauté juive britannique se sont rassemblés mardi dans le nord de Londres pour célébrer Lag Ba’omer, une fête traditionnelle du calendrier juif, dans un climat marqué par une forte inquiétude après plusieurs actes violents visant des personnes et des lieux juifs ces dernières semaines.

La célébration s’est tenue notamment dans le quartier de Stamford Hill, connu pour sa importante communauté juive ultra-orthodoxe. Des participants, vêtus de tenues traditionnelles, ont dansé et prié autour de feux de joie installés dans une cour d’école, tandis que des centaines de femmes et d’enfants observaient la scène depuis les rues et les balcons alentour.

Cet événement festif intervient dans un contexte particulièrement tendu. Une agression au couteau visant deux hommes juifs le 29 avril, ainsi qu’une série d’incendies criminels ciblant des lieux associés à la communauté depuis mars, ont fortement accru le sentiment d’insécurité.

Malgré ces tensions, les organisateurs et les participants ont tenu à maintenir la célébration, symbole d’unité et de continuité religieuse. La foule importante présente témoigne de la volonté de la communauté de préserver ses traditions face aux menaces.

Les autorités locales surveillent de près la situation, alors que les forces de l’ordre ont renforcé leur présence dans certains quartiers sensibles de la capitale britannique. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les responsables des récentes attaques.

Dans ce contexte, Lag Ba’omer prend une dimension particulière, mêlant célébration religieuse et affirmation de résilience face à une montée des inquiétudes sécuritaires au sein de la communauté juive du Royaume-Uni.