Immobilier : où acheter avec 100 000, 200 000 ou 300 000 euros

Dans un contexte de prix élevés et de taux encore soutenus, l’accession à la propriété reste possible selon le budget et la localisation. D’après un baromètre publié par Meilleurtaux et Leboncoin Immo portant sur 32 villes, les possibilités varient fortement d’une commune à l’autre. Avec un budget inférieur à 100 000 euros, l’offre se concentre essentiellement dans des villes comme Saint-Étienne, où 62 % des biens sont proposés sous ce seuil, devant Limoges et Mulhouse. À l’inverse, Paris n’affiche aucune annonce dans cette tranche, et Lyon en compte à peine 2 %.

Avec 200 000 euros, le choix s’élargit nettement, notamment dans des villes moyennes. Entre 50 et 60 % des annonces à Brest, Besançon, Le Mans, Tours, Orléans ou Dijon se situent entre 100 000 et 200 000 euros. Cette proportion atteint environ deux tiers à Angers, Caen, Grenoble et Metz. Les biens concernés sont majoritairement des appartements de type T2 ou T3. Les grandes métropoles restent plus difficiles d’accès : seuls 9 % des biens parisiens et 19 % des lyonnais se trouvent dans cette fourchette.

Un budget plus confortable ouvre davantage de possibilités

Entre 200 000 et 300 000 euros, l’offre devient plus variée. Dans des villes comme Rennes, Nantes, Toulouse, Montpellier ou Marseille, ce budget permet d’acquérir un T3, voire un T4 selon les quartiers. Cette tranche correspond davantage aux besoins de ménages familiaux.

Paris demeure toutefois peu accessible même à ce niveau de prix. Seuls 14 % des biens étudiés se situent entre 200 000 et 300 000 euros, essentiellement des T2. L’offre s’élargit réellement au-delà de 400 000 euros, tranche dans laquelle près de la moitié des annonces parisiennes sont proposées.