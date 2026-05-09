Environ 850 manifestants à Saint-Nazaire contre le futur porte-avions nucléaire

Une manifestation antimilitariste a rassemblé environ 850 personnes jeudi à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, contre le projet de futur porte-avions nucléaire français et l’augmentation des dépenses militaires. Les participants ont défilé derrière des slogans comme « Pas de pognon pour les porte-avions » ou encore « De l’argent pour les hôpitaux, pas pour les canons ».

Le rassemblement, organisé par plusieurs collectifs pacifistes, syndicats et organisations de gauche radicale, visait particulièrement le programme du porte-avions nouvelle génération (PA-NG), appelé à remplacer le Charles-de-Gaulle à l’horizon 2038. Le chantier doit être construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire pour un coût estimé à plus de 10 milliards d’euros.

Une contestation du réarmement français

Les opposants dénoncent une « économie de guerre » menée selon eux au détriment des services publics et des dépenses sociales. Plusieurs organisations antimilitaristes reprochent également au gouvernement d’accélérer le réarmement dans le contexte international actuel et contestent les retombées économiques promises autour du futur porte-avions.

Cette mobilisation s’inscrit dans une série d’actions organisées ces derniers mois dans l’Ouest contre le programme PA-NG et plus largement contre l’augmentation des budgets militaires français. À Nantes et Saint-Nazaire, plusieurs rassemblements avaient déjà eu lieu en mars et avril autour de ce projet industriel et stratégique majeur pour la Marine nationale.