Les cerveaux des femmes et des hommes sont plus semblables qu’on ne le pense

Depuis des décennies, le monde est rempli de stéréotypes bien ancrés sur la « femme émotionnelle » et « l’homme rationnel », ainsi que sur les différences de pensée, de communication et de comportement entre les sexes.

Mais les recherches récentes — en particulier celles basées sur l’imagerie cérébrale et l’analyse du comportement — commencent à révéler que la majorité de ces croyances ne reposent pas sur des bases scientifiques solides, mais plutôt sur des héritages culturels et des exagérations sociales.

Des différences illusoires entre les cerveaux masculins et féminins

Dans ce contexte, le Dr Bobby Hoffman, professeur de psychologie à l’Université de Central Florida, présente dans un article publié sur Psychology Today cinq points qui démontrent à quel point les cerveaux des hommes et des femmes fonctionnent de manière plus similaire que ce que l’on pensait.

1. Les femmes ne parlent pas toujours plus

Il est vrai que les filles commencent souvent à parler plus tôt que les garçons et possèdent en général de meilleures compétences linguistiques. Toutefois, l’idée largement répandue selon laquelle les femmes parlent davantage n’a pas été scientifiquement confirmée.

Une étude récente, menée sur plus de deux mille participants dans quatre pays, a montré que le nombre moyen de mots prononcés quotidiennement était très similaire entre les sexes — environ 12 500 mots. La propension à parler dépend davantage du contexte social et de l’âge que de l’identité biologique.

2. Le sens de l’orientation : aucun sexe n’est supérieur

L’idée que les hommes ont un meilleur sens de l’orientation n’est pas soutenue de manière concluante par la science. La vraie différence réside dans la stratégie employée : les hommes ont tendance à utiliser des repères directionnels généraux (comme « aller vers le nord »), tandis que les femmes se fient à des repères visuels spécifiques (« tourner après le bâtiment rouge »). Les deux approches sont efficaces ; il s’agit d’une différence de méthode, non de capacité.

3. Les émotions ne sont pas l’apanage des femmes

Les images cérébrales montrent que les hommes et les femmes traitent les émotions de manière très similaire. Ce qui crée l’illusion d’une différence, c’est la manière de les exprimer.

Dans les cultures occidentales notamment, les femmes ont tendance à exprimer davantage les émotions positives, tandis que les hommes montrent plus souvent de la colère et évitent d’exprimer la tendresse ou la tristesse. Ce que l’on interprète comme une différence biologique est en réalité le fruit d’une socialisation profondément enracinée.

4. La gestion multitâche n’est pas une spécialité féminine

Le mythe selon lequel les femmes seraient meilleures en multitâche est inexact. La science démontre que le « multitâche » n’existe pas vraiment ; il s’agit plutôt d’une alternance rapide de l’attention, qui détériore la performance à mesure que le nombre de tâches augmente.

L’imagerie cérébrale révèle que les deux sexes subissent le même déclin de performance en situation multitâche. Ce qui varie parfois, c’est la manière dont chacun organise son attention, et non sa capacité globale.

5. Empathie et relations : la culture prime sur la biologie

Il est vrai que les femmes affichent, en moyenne, des niveaux plus élevés d’empathie et une meilleure qualité relationnelle. Les hommes, quant à eux, entretiennent plus souvent un grand nombre de relations superficielles.

Cependant, la plupart des indicateurs utilisés pour mesurer l’empathie reposent sur des auto-évaluations influencées par les attentes sociales propres à chaque genre. Cela montre que l’impact de la société sur notre comportement social pourrait être bien plus fort que celui du sexe biologique.