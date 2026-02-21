RDC : la France confirme une mission de formation militaire à Kisangani

L’ambassade de France en République démocratique du Congo a confirmé la présence de militaires français à Kisangani, après la diffusion d’une photo montrant un soldat portant un drapeau tricolore. Paris précise qu’il s’agit d’une mission de formation menée à la demande des autorités congolaises, dans le cadre de la coopération militaire bilatérale engagée depuis 2021.

Selon la représentation diplomatique, les instructeurs français interviennent auprès d’un bataillon « jungle » des Forces armées de la RDC, spécialisé dans les opérations en milieu forestier. Leur mission est strictement limitée à la formation, notamment en matière de combat offensif et défensif, de neutralisation d’engins explosifs improvisés et de secourisme en zone hostile.

Un appui inscrit dans un cadre bilatéral

D’après les informations communiquées, au moins quatre bataillons, d’environ 800 hommes chacun, auraient déjà bénéficié de cet appui. La mission en cours doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars, alors que l’armée congolaise cherche à renforcer ses capacités face à l’insécurité persistante dans l’est du pays.

Les autorités françaises soulignent que ce dispositif relève exclusivement d’un accord bilatéral et ne s’inscrit pas dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. D’autres partenaires européens, notamment la Belgique, assurent des formations distinctes dans d’autres provinces du pays.