Amélie de Montchalin a officiellement prêté serment vendredi 13 mars en tant que première présidente de la Cour des comptes, devenant la première femme à diriger cette institution chargée du contrôle des finances publiques. Sa nomination marque un tournant à la tête de la juridiction financière, où elle succède à Pierre Moscovici.

Lors de cette audience solennelle, l’ancienne ministre a affirmé que l’indépendance de la Cour des comptes serait la priorité de son mandat. Elle a insisté sur le rôle central de l’institution dans la démocratie française, chargée d’évaluer la gestion de l’argent public par l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics.

Une nomination qui a suscité des débats

Son arrivée à ce poste stratégique avait suscité des interrogations dans la classe politique en raison de ses fonctions gouvernementales récentes. Certains responsables politiques s’étaient notamment inquiétés d’éventuels conflits d’intérêts liés aux décisions budgétaires prises lorsqu’elle était au gouvernement.

Pour répondre à ces critiques, Amélie de Montchalin a indiqué qu’elle se retirerait de certains dossiers liés aux finances publiques sur lesquels elle avait pu intervenir dans ses fonctions ministérielles. Elle affirme vouloir garantir l’impartialité des travaux de la Cour et préserver la crédibilité de cette institution clé du contrôle des finances publiques.