Insolite – À Saumur, un kayakiste filme sa traversée nocturne d’un parking E.Leclerc inondé

La crue du Thouet à Saumur, dans le Maine-et-Loire, a transformé le parking d’un centre commercial en plan d’eau improvisé. Un habitant a publié sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos le montrant circulant en kayak au milieu des voitures immergées, de nuit, boulevard Benjamin-Delessert.

Les séquences, largement partagées, montrent l’embarcation progressant entre les rangées du parking du magasin E.Leclerc, accompagné de musique diffusée depuis une enceinte installée à l’avant du kayak. Les images ont rapidement circulé sur Instagram et d’autres plateformes.

Un contexte de crues exceptionnelles dans l’Ouest

L’épisode intervient alors que plusieurs départements de l’Ouest restent touchés par des crues importantes. À Saumur, le niveau de la Loire atteignait 4,91 mètres vendredi matin, entraînant la fermeture de quais et l’inondation de certaines zones.

Les autorités rappellent que les cours d’eau en crue présentent des risques élevés. Dans le Maine-et-Loire, un kayakiste est toujours recherché après le chavirement d’une embarcation sur la Loire en début de semaine. Les services de l’État appellent par ailleurs la population à ne pas entraver les opérations de secours.