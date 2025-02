Il est temps de ressortir votre trench-coat du placard pour l’utiliser lors de vos différentes sorties

C’est le moment idéal pour ressortir votre trench-coat et l’ajouter à vos tenues lors de vos sorties. Avec l’arrivée du printemps, les températures variées entre journées chaudes et fraîches rendent ce vêtement incontournable. Le trench-coat, un classique et essentiel, fait partie de la garde-robe de toute femme.

Le trench-coat : un héritage à la fois historique et pratique au fil du temps Ce manteau léger et résistant à l’eau a été créé à l’origine pour des besoins militaires. Introduit pendant la Première Guerre mondiale pour équiper les soldats britanniques dans les tranchées, son nom vient du mot « trench », signifiant « tranchée ». Confectionné en tissu imperméable, il était doté d’épaulettes, d’une ceinture et arrivait jusqu’aux genoux, souvent dans des tons naturels. Après la guerre, son design élégant et fonctionnel a séduit le grand public. Burberry fut l’une des premières marques à le commercialiser.

Au fil des ans, le trench-coat est devenu un véritable classique, présent chaque saison dans les collections des grandes marques. Aujourd’hui, il se décline en divers styles, couleurs et matières, allant des nuances neutres aux teintes plus audacieuses, voire métalliques.

Les trench-coats des collections hiver 2025 Chaque saison, ce manteau se réinvente, et pour l’hiver 2025, il a figuré parmi les pièces les plus remarquées sur les podiums. Les modèles variaient du style décontracté au plus sophistiqué, avec des versions classiques ou plus modernes. Les coupes allaient du cintré au oversize, et les matières alliant coton, cuir ou crêpe. Les couleurs neutres comme le beige, le blanc cassé et le kaki dominaient, ainsi que des teintes comme le noir et le blanc. Les longueurs variaient du midi au maxi, offrant un large choix.

Comment intégrer le trench-coat dans vos tenues ? Le trench-coat n’est pas seulement pratique, il ajoute une touche d’élégance et de modernité à vos tenues. Pour un look décontracté, optez pour un modèle long et fluide à associer avec un jean. Pour un style plus raffiné, portez-le avec un costume ou un pantalon habillé au bureau, ou bien avec une robe ou une jupe pour un événement formel. Le trench-coat reste un must-have, essentiel dans la garde-robe féminine actuelle. C’est le moment parfait pour l’adopter pour toutes les occasions.