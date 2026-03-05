PS : Lyes Louffok cible d’une vague de cyberharcèlement

Le Parti socialiste dénonce une campagne de cyberharcèlement visant Lyes Louffok, militant pour les droits des enfants et ancien candidat investi par La France insoumise aux législatives. L’intéressé a récemment apporté son soutien à Emmanuel Grégoire, candidat socialiste aux municipales à Paris, déclenchant une vague d’attaques en ligne selon les socialistes.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a évoqué sur le réseau social X un « exemple de violence psychologique », accusant la sphère proche de LFI d’avoir pris pour cible le militant. Face aux messages hostiles, Lyes Louffok a finalement fermé son compte sur la plateforme.

Une rupture politique avec LFI

Ancien enfant placé et cofondateur d’une association de défense des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance, Lyes Louffok explique soutenir Emmanuel Grégoire en raison de son engagement sur cette question. Le candidat socialiste a d’ailleurs annoncé vouloir lui confier une mission de contrôle des lieux de placement des mineurs s’il est élu.

Lyes Louffok, qui avait été investi par LFI lors de deux élections législatives récentes, affirme désormais prendre ses distances avec le mouvement. De son côté, le député insoumis Éric Coquerel a rejeté toute accusation de harcèlement organisée par son camp, estimant que ces critiques relevaient d’une mise en cause excessive de son parti.