Un rappel qui pique : l’industrie française n’est pas un figurant dans le film du climat. Derrière les transports et l’agriculture, elle pèse lourd, et la Cour des comptes vient de le remettre noir sur blanc dans un rapport publié mardi 10 mars, consacré aux aides publiques destinées à accélérer la baisse des émissions. Les magistrats parlent de dispositifs « utiles », tout en appelant à la prudence : la période passée au crible (2020 à 2024) reste trop courte pour trancher sur l’efficacité à long terme. Autrement dit, on a lancé la machine, mais on n’a pas encore assez de recul pour savoir si elle tiendra la route.

Chiffres à l’appui, le diagnostic a le mérite de la clarté. En 2024, l’industrie a relâché près de 59 millions de tonnes équivalent CO₂, soit 16 % des émissions nationales. Et ce CO₂ n’a rien d’un brouillard uniformément réparti : quatre branches concentrent l’essentiel des rejets (chimie, métallurgie, cimenterie, agroalimentaire) et, plus frappant encore, quelques dizaines de sites font la pluie et le beau temps carbone. Les 50 installations les plus émettrices totalisent 58 % des émissions industrielles : si vous cherchez où se joue la partie, vous avez déjà la carte.

Entre 2020 et 2024, l’État a mis ses jetons sur deux grandes tables : le plan de relance, puis France 2030. Objectif, déclencher des investissements et pousser des technologies bas-carbone avant que l’urgence ne se transforme en facture salée. La Cour des comptes chiffre à ce stade l’enveloppe des subventions à 3,4 milliards d’euros. Une somme respectable, oui, mais qui ressemble parfois à un coup de pouce face à des transformations d’usines qui coûtent, elles, des fortunes et se comptent en décennies.

3,4 milliards, et après ? Le vrai test commence maintenant

Car c’est là que le rapport durcit le ton, sans le dire trop fort : ces aides enclenchent des projets, mais elles ne suffisent pas à combler l’écart de coût avec les procédés conventionnels dans les filières les plus capitalistiques. Traduction pour le lecteur : les industriels bougent quand on réduit le risque, mais ils hésitent quand l’addition dépasse la promesse, surtout dans la chimie lourde, l’acier ou le ciment, où chaque choix technologique engage un site pour une génération. Les subventions ouvrent des portes, elles ne remplacent pas le modèle économique.

Derrière ces arbitrages, le cadre est connu et implacable : stratégie nationale bas-carbone côté français, neutralité climatique d’ici 2050 côté européen. Et les chantiers à financer s’empilent comme des wagons : électrification des procédés, chaleur renouvelable, hydrogène bas-carbone, capture et stockage du CO₂. Problème, les industriels n’investissent pas dans le vide : la compétitivité mondiale, la concurrence extra-européenne et le prix de l’énergie pèsent sur chaque décision. Quand l’électricité devient une variable anxiogène, l’envie de transformer une chaîne de production se refroidit vite.

Au fond, la Cour des comptes met le doigt sur un dilemme français très contemporain : vouloir décarboner vite, sans désarmer l’appareil productif. Les aides « utiles » ressemblent à une rampe de lancement, pas à un carburant illimité, et la suite dépendra autant de la stabilité des règles que de la capacité à sécuriser une énergie compétitive. La France sait où sont les gros émetteurs, elle sait quelles technologies financer ; la question, désormais, c’est de savoir si elle saura donner aux industriels une trajectoire lisible, sur dix ou quinze ans, sans changer le cap à chaque rafale.