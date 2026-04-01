— Terrible ! L’Italie ratera la Coupe du monde pour la troisième fois de suite

Séisme dans le football ! L’Italie a replongé dans l’impensable. Battue mardi soir à Zenica par la Bosnie-Herzégovine après un match nul 1-1 puis une séance de tirs au but perdue 4-1, la Nazionale ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Pour un quadruple champion du monde, c’est une déconvenue sportive énorme : après les échecs de 2018 et 2022, l’Italie manquera un troisième Mondial consécutif.

Le match contre la Bosnie a basculé suite à l’expulsion de Bastoni

Le scénario a pourtant longtemps semblé favorable aux Italiens. Moise Kean a ouvert le score dès la 15e minute, donnant à l’équipe de Gennaro Gattuso l’illusion d’un retour enfin réussi sur la scène mondiale. Mais le match a basculé juste avant la pause avec l’expulsion directe d’Alessandro Bastoni à la 42e minute. Réduite à dix, l’Italie a reculé, avant d’être reprise à la 79e par Haris Tabaković, qui a envoyé la rencontre en prolongation puis vers une séance de tirs au but fatale aux Azzurri.

Le couperet des tirs au but

Dans l’exercice des tirs au but, la Bosnie-Herzégovine a fait preuve d’un sang-froid total. Les Bosniaques ont converti toutes leurs tentatives, pendant que Pio Esposito et Bryan Cristante manquaient les leurs côté italien. Ce succès prolonge une série incroyable pour l’équipe de Sergej Barbarez, déjà sortie victorieuse d’une autre séance face au pays de Galles en demi-finale des barrages quelques jours plus tôt. La Bosnie décroche ainsi sa deuxième participation à une Coupe du monde, la première depuis 2014.

Une humiliation historique

Pour l’Italie, la chute est historique. Avant cette série noire, la sélection n’avait manqué la phase finale mondiale qu’une seule fois, en 1958. Sa dernière présence remonte désormais à 2014, au Brésil, et aucun joueur de l’effectif actuel n’a connu un Mondial sous le maillot azzurro. L’ampleur du déclassement est d’autant plus frappante que l’Italie a été sacrée championne d’Europe en 2021, sans parvenir ensuite à reconstruire une équipe capable de se qualifier pour le rendez-vous suprême.

Un désarroi immense

Au coup de sifflet final, le désarroi italien était immense. Gennaro Gattuso, arrivé en cours de campagne qualificative après le départ de Luciano Spalletti, a affiché son émotion et ses regrets, tout en refusant de s’exprimer sur son avenir à chaud. Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a lui demandé publiquement au sélectionneur de rester, tout en reconnaissant que le football italien traverse une crise profonde et qu’une évaluation interne allait suivre.

La Bosnie touche son rêve

À l’inverse, la soirée a pris une dimension spéciale pour la Bosnie-Herzégovine. Portée par son public à Bilino Polje, l’équipe de Sergej Barbarez rejoint le Mondial 2026 et intègre le groupe B avec le Canada, le Qatar et la Suisse. Ce billet récompense un parcours de barrages maîtrisé dans la tension, et offre à la sélection bosnienne l’un des plus grands moments de son histoire récente.

Pour l’Italie, commence désormais une nouvelle période d’introspection, avec une question : comment une nation de ce rang a-t-elle pu sortir aussi longtemps de la carte du football mondial ?