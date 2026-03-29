— Foot : les Bleus dominent la Colombie (3-1) et confirment leur montée en puissance

Portée par un doublé de Désiré Doué et un but de Marcus Thuram, l’équipe de France s’est imposée 3-1 avec autorité face à la Colombie, dimanche soir près de Washington. Une prestation aboutie et riche en enseignements.

Une entame sous pression, puis la maîtrise

La rencontre débute sur un rythme élevé. La Colombie met de l’intensité et cherche rapidement Luis Díaz dans le dos de la défense. Les Bleus reculent légèrement mais tiennent bon, Brice Samba se montre vigilant sur les premières situations.

Progressivement, l’équipe de France pose le pied sur le ballon. Le milieu prend le contrôle, les transmissions deviennent plus fluides et les premières accélérations offensives apparaissent. La dynamique bascule.

Doué débloque la situation

À la 29e minute, la France ouvre le score. Le Parisien Désiré Doué hérite du ballon aux abords de la surface et déclenche une frappe lointaine. Le tir est contré par Daniel Muñoz, ce qui trompe totalement le gardien colombien. Le ballon termine au fond des filets. Les Bleus prennent l’avantage.

Libérée, l’équipe de France enchaîne. Les projections sont plus tranchantes, les appels se multiplient et la défense colombienne commence à céder.

Thuram fait le break avant la pause

À la 41e minute, la pression française est récompensée d’un deuxième but. Sur le côté droit, Maghnes Akliouche prend le temps d’ajuster son centre. Dans la surface, Marcus Thuram s’élève plus haut que tout le monde et place une tête puissante. Le gardien sort mal, le ballon termine au fond.

Les Bleus frappent au moment idéal et rentrent aux vestiaires avec un avantage logique.

Une action collective pour le troisième but

Au retour des vestiaires, la France ne relâche pas l’intensité. À la 56e minute, les Bleus récupèrent le ballon et partent en transition rapide. Akliouche accélère dans l’axe et décale Thuram sur la droite.

L’attaquant fixe la défense puis remet parfaitement en retrait. Désiré Doué arrive lancé et frappe du pied droit, à ras de terre. Le ballon file dans le but. L’action est fluide, rapide, parfaitement exécutée : la France mène 3-0.

La Colombie réagit trop tard

Malgré le score, la Colombie tente de réagir. Elle pousse davantage dans le dernier quart d’heure et profite d’un moment de relâchement français.

À la 77e minute, sur une situation confuse dans la surface, un premier tir est repoussé. Jáminton Campaz suit bien, récupère le ballon et frappe du gauche. Sa tentative est légèrement déviée et termine sa course avec l’aide du poteau. La Colombie réduit l’écart.

Mais il est trop tard pour inverser la tendance. Les Bleus restent solides jusqu’au coup de sifflet final.

Le score aurait même pu être plus lourd. Mbappé, entré en jeu, marque un but, mais ce dernier est logiquement refusé pour hors-jeu.

Ce succès confirme la bonne dynamique française après la victoire face au Brésil. À l’approche de la Coupe du monde, les signaux sont clairement positifs.