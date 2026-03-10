Le partenariat commercial entre Meghan Markle et la plateforme de streaming Netflix autour de la marque lifestyle As Ever arrive à son terme. Selon u communiqué de la plateforme de streaming, cette séparation correspond au calendrier initialement prévu lors de la création du projet.

Netflix, qui produit et diffuse notamment l’émission lifestyle With Love, Meghan, avait également investi dans le développement de la marque commerciale lancée par Meghan Markle. Désormais, les deux partenaires annoncent officiellement la fin de leur collaboration sur ce volet entrepreneurial.

Une collaboration présentée comme achevée selon le plan initial

Dans le communiqué, Netflix explique que ce retrait correspond à l’accord établi au départ entre la société et Meghan Markle : « La passion de Meghan pour sublimer les moments du quotidien de manière à la fois belle et simple a inspiré la création de la marque As ever, et nous sommes heureux d’avoir contribué à donner vie à cette vision. »

L’entreprise précise également que cette évolution n’est pas une rupture imprévue mais l’aboutissement d’un partenariat limité dans le temps.

Meghan Markle poursuit le développement de sa marque en indépendante

Netflix souligne que la duchesse de Sussex continuera à faire évoluer sa marque en dehors du cadre du partenariat initial. La plateforme précise ainsi : « Comme prévu initialement, Meghan continuera de développer la marque et entamera un nouveau chapitre de son histoire en toute indépendance. Nous avons hâte de voir comment elle continuera d’apporter de la joie aux foyers du monde entier. »

Ces déclarations confirment que Meghan Markle conserve la direction et la stratégie de la marque As Ever, qui poursuivra son développement sans l’investissement direct du groupe de streaming.

Une marque désormais indépendante

De son côté, l’équipe de communication de la marque affirme que l’entreprise est prête à poursuivre son expansion seule. Le responsable presse de la marque As Ever précise ainsi que la société « est désormais prête à voler de ses propres ailes ».

Le projet entrepreneurial de Meghan Markle s’inscrit dans la continuité des activités médiatiques menées avec Netflix, notamment depuis l’accord global signé en 2020 par Meghan Markle et le prince Harry avec la plateforme afin de produire plusieurs contenus originaux.