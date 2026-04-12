Strasbourg : trois suspects mis en examen après l’agression d’un adolescent

Trois personnes ont été mises en examen pour tentative d’assassinat après l’agression particulièrement violente d’un adolescent à Strasbourg. La victime, âgée de 17 ans, avait été grièvement blessée à coups de marteau, son pronostic vital ayant été engagé.

Les faits se sont déroulés dans la rue, dans un contexte encore en cours d’éclaircissement. L’adolescent avait été retrouvé avec de très graves blessures au visage, nécessitant une prise en charge médicale en urgence.

Une agression d’une extrême violence

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’attaque pourrait être liée à un différend entre jeunes, possiblement autour d’un maillot de football. Les suspects ont été interpellés dans les heures ou jours suivant les faits.

L’ouverture d’une information judiciaire pour tentative d’assassinat traduit la gravité des faits et l’intention présumée des agresseurs. L’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances exactes de cette agression et le rôle de chacun des mis en cause.