Mercredi, en fin d’après-midi, le 9e arrondissement a vu la routine parisienne se fissurer d’un coup sec : un immeuble d’habitation de sept étages, au 13 rue du Faubourg-Montmartre, a pris feu. Selon une source policière, les flammes se sont déclarées vers 16h30, au 4e étage, avant de grimper aux 5e et 6e comme un rideau de chaleur impossible à retenir.

Le parquet de Paris confirme un bilan lourd : un homme né en 1973, présent au 6e étage, est décédé, et trois personnes ont été prises en charge en urgence absolue ; d’autres, moins gravement touchées, ont été soignées en urgence relative. Les sapeurs-pompiers, eux, ont mené une course contre la montre et « maîtrisé le feu vers 18h10 », toujours d’après le parquet.

Une enquête pour comprendre l’étincelle de trop

Une enquête a été confiée au commissariat du 9e arrondissement : auditions des victimes et des témoins, expertise pour établir l’origine de l’incendie, bref, le travail méthodique qui commence quand les sirènes se taisent. Dans la soirée, l’immeuble restait sous la surveillance des pompiers, tandis qu’une odeur de brûlé collait encore au bitume vers 22h30, même après la réouverture de la rue aux passants, signe que l’épisode n’avait pas totalement quitté les lieux.

Des témoins décrivent une intervention rapide, et l’absence d’évacuation immédiate des commerces voisins : de quoi rassurer, peut-être, mais aussi interroger sur la violence d’un feu capable de faire basculer une cage d’escalier en drame humain, et sur ce que révélera l’expertise quand la poussière retombera.