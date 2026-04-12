Grenoble : un videur tué par balles en plein centre-ville

Un homme de 38 ans, employé comme videur dans un établissement de nuit, a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble. Les faits se sont déroulés vers 2h30 sur la place Notre-Dame, en plein centre-ville, où la victime a été touchée par plusieurs tirs et est décédée sur place.

Une femme de 26 ans, qui se trouvait à proximité au moment des faits, a également été blessée au bras. Présentée comme une victime collatérale, elle a été hospitalisée sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Une enquête ouverte sans piste privilégiée

Les premières constatations ont permis de retrouver plusieurs étuis de calibre 9 mm sur les lieux. Les témoignages évoquent l’intervention d’un seul tireur, sans que son identité ou son mobile ne soient établis à ce stade.

Le parquet a indiqué qu’aucune piste n’était pour l’instant privilégiée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade, survenue dans un secteur habituellement fréquenté la nuit.