Une jeune Canadienne de 19 ans est morte sur l’île de K’gari, dans l’État australien du Queensland, après une attaque de dingos suivie d’une noyade, ont confirmé les autorités locales. Le corps de Piper James avait été retrouvé le 19 janvier sur une plage de cette île classée au patrimoine mondial.

Selon les conclusions du médecin légiste, la jeune femme a subi plusieurs blessures infligées par ces chiens sauvages avant de se noyer. L’enquête sur les circonstances exactes de sa mort se poursuit, a indiqué l’autorité judiciaire chargée d’examiner les décès soudains ou violents.

La gestion des dingos relance le débat

À la suite du drame, les autorités du Queensland ont annoncé que la meute d’une dizaine de dingos soupçonnée d’être impliquée pourrait être euthanasiée après l’observation de comportements jugés agressifs par les gardes forestiers.

Cette décision suscite toutefois des critiques parmi certains spécialistes de la faune sauvage. Les experts estiment que l’élimination de ces animaux pourrait fragiliser la population de dingos de l’île, évaluée entre 70 et 200 individus, et appellent plutôt à mieux encadrer les interactions entre les visiteurs et ces prédateurs.