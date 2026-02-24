Suisse : 687 millions de francs d’avoirs liés à l’entourage de Nicolas Maduro gelés

La Suisse a annoncé le gel de 687 millions de francs suisses, soit plus de 750 millions d’euros, d’avoirs liés à l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et à des personnes de son entourage. Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé lundi ce montant, communiqué pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de blocage le 5 janvier.

Les fonds ont été signalés par des intermédiaires financiers suisses au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Selon les autorités helvétiques, environ deux tiers de cette somme étaient déjà bloqués dans le cadre de procédures pénales antérieures. L’ordonnance récente a permis de geler 239 millions de francs supplémentaires.

Un blocage préventif de quatre ans

Berne précise qu’il s’agit d’un gel préventif destiné à empêcher toute fuite de capitaux et à faciliter une éventuelle entraide judiciaire avec le Venezuela. Aucun membre du gouvernement actuellement en place à Caracas n’est visé par la mesure, qui concerne notamment l’épouse de Nicolas Maduro, Cilia Flores, ainsi que d’anciens responsables politiques.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques accrues après l’arrestation de Nicolas Maduro par les autorités américaines début janvier. L’ordonnance suisse est valable quatre ans et peut être prolongée, dans la limite d’une durée maximale de dix ans.