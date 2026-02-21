Le Vatican prévoit d’aménager un café sur la terrasse de la basilique Saint-Pierre

Le Vatican a annoncé que l’ensemble de la terrasse de la basilique Saint-Pierre serait prochainement accessible au public, dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de l’inauguration de l’édifice. À cette occasion, le point de restauration situé sur la terrasse doit être agrandi pour atteindre une surface d’environ 100 mètres carrés.

Lors d’une conférence de presse, le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique, a confirmé que cet espace serait réaménagé afin d’améliorer l’accueil des visiteurs. Le projet intervient après des débats suscités par des informations évoquant l’ouverture d’un café sur un lieu considéré comme sacré. Chaque jour, près de 20 000 personnes visitent la basilique, et les autorités vaticanes estiment que ces aménagements permettront de mieux gérer les flux et de favoriser le recueillement à l’intérieur.

Nouveaux outils numériques et système de réservation

Parallèlement, une application a été lancée pour permettre aux visiteurs de suivre les célébrations liturgiques avec traductions simultanées en 60 langues. Un système de réservation en temps réel, relié à des capteurs mesurant l’affluence, sera également mis en place pour réguler l’accès au site.

Le Vatican a enfin présenté un projet de modélisation numérique en trois dimensions de l’ensemble du complexe de la basilique, développé avec le groupe Eni. Cette technologie doit permettre une surveillance précise de l’état de l’édifice, dont la construction a débuté en 1506 avant sa consécration en 1626.