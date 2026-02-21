Grèce : au moins trois morts après le naufrage d’un bateau de migrants au large de la Crète

Au moins trois migrants ont été retrouvés morts au large du sud de l’île grecque de Crète, tandis qu’une opération de recherche et de sauvetage se poursuivait samedi, selon les gardes-côtes grecs.

Vingt personnes ont pu être secourues dans la zone maritime de Kaloi Limenes par un navire commercial dépêché sur place à la demande du Centre grec de recherche et de sauvetage. D’après la chaîne publique Ert, l’accident serait survenu au moment où le navire s’est approché de l’embarcation en bois transportant les migrants.

Alors que les passagers tentaient de grimper aux échelles lancées depuis le bâtiment de secours, un mouvement brusque vers un côté du bateau aurait provoqué son chavirement. Les recherches se poursuivent avec quatre patrouilleurs, un avion et deux navires de l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex, a indiqué une porte-parole des gardes-côtes. Les survivants ont affirmé qu’environ 50 personnes se trouvaient à bord.

Une seconde embarcation transportant une quarantaine de migrants a également été repérée dans la zone, entraînant le déclenchement d’une nouvelle opération de sauvetage. Depuis plus d’un an, la Crète est devenue une route d’entrée vers l’Union européenne pour des migrants partis de Libye, malgré les dangers de la traversée.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 16 770 demandeurs d’asile sont arrivés en Crète en 2025, un chiffre supérieur à celui enregistré sur les autres îles de la mer Égée. En 2025, le HCR a recensé 107 morts ou disparus dans les eaux grecques. Face à l’augmentation des arrivées, le gouvernement grec avait suspendu l’été dernier pendant trois mois l’examen des demandes d’asile des personnes arrivant en Crète depuis la Libye.