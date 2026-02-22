Mar-a-Lago : ce que l’on sait d’Austin Tucker Martin, l’homme armé abattu en voulant entrer dans la résidence de Donald Trump

Les autorités américaines ont identifié l’homme armé abattu dans la propriété floridienne de Donald Trump comme Austin Tucker Martin, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années. Selon les premières informations communiquées par les forces de l’ordre, il n’était pas connu des services de police. Les enquêteurs cherchent désormais à établir son profil psychologique et à comprendre les circonstances exactes qui l’ont conduit jusqu’à cette résidence placée sous haute surveillance en Floride.

Lors d’une conférence de presse, les forces de l’ordre ont présenté une image du fusil saisi sur place, confirmant que l’individu était armé au moment de l’intervention. Les autorités ont précisé que ces éléments matériels font partie des indices examinés pour reconstituer le déroulement des faits.

Une disparition signalée

Anthony Guglielmi, porte-parole des services de sécurité, a déclaré que le suspect était « un homme blanc âgé d’une vingtaine d’années » originaire de Caroline du Nord. Sa famille avait signalé sa disparition quelques jours avant les faits. D’après les premiers éléments de l’enquête, Austin Tucker Martin aurait quitté son État d’origine en direction du sud, emportant avec lui un fusil de chasse. La boîte contenant l’arme a été retrouvée dans son véhicule, un détail jugé important par les enquêteurs pour retracer son parcours et évaluer ses intentions.

Aucun lien connu avec des groupes organisés ou extrémistes n’a été établi à ce stade.

La Maison-Blanche évoque un « déséquilibré »

Dans un message publié sur le réseau social X, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a évoqué le suspect comme « un déséquilibré », sans donner davantage de précisions sur les éléments ayant motivé cette qualification. Cette réaction officielle s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue autour de la sécurité des responsables politiques et de leurs résidences.

Par ailleurs, la police fédérale a appelé les habitants du secteur à examiner les images de leurs caméras de surveillance extérieures. L’objectif est de collecter toute information susceptible d’éclairer les déplacements du suspect avant les faits et de déterminer s’il a pu entrer en contact avec d’autres personnes.

À ce stade, les autorités fédérales et locales poursuivent leurs investigations, en coordination avec les services chargés de la protection de l’ancien président. Aucun mobile précis n’a encore été établi.