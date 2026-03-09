Le nombre de dirigeants d’entreprise contraints de cesser leur activité a atteint un niveau inédit en France en 2025. Selon une étude de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, menée par l’association GSC et le spécialiste de la donnée Altares, 61 459 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi l’an dernier. Ce chiffre représente une hausse de 1 % par rapport à 2024, après plusieurs années de fortes augmentations liées au rattrapage économique post-Covid.

Pour les auteurs de l’étude, cette situation reflète un climat économique incertain qui fragilise de nombreux dirigeants. Les secteurs les plus touchés restent la construction, qui représente 25,2 % des liquidations judiciaires, et le commerce avec 21,3 % des procédures. Dans ces deux domaines, les défaillances ont toutefois légèrement reculé en 2025, tandis que d’autres secteurs ont enregistré des hausses parfois importantes.

Les entrepreneurs plus jeunes de plus en plus concernés

L’étude met également en évidence un rajeunissement des dirigeants touchés par la perte d’activité. L’âge médian des entrepreneurs concernés est passé de 46,3 ans à 45,8 ans, avec une progression du nombre de jeunes dirigeants de moins de 26 ans confrontés à une faillite. La tranche des 41-50 ans reste toutefois la plus affectée, représentant 28,4 % des pertes d’emploi chez les patrons.

Les dirigeants plus âgés semblent mieux résister. Les pertes d’activité ont reculé de 4,6 % chez les 51-60 ans et de 8,2 % pour les plus de 60 ans. Selon les analystes, cinq années d’instabilité économique ont fortement pesé sur la situation financière et morale de nombreux entrepreneurs, alors que les défaillances d’entreprises restent élevées en France.