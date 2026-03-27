L’Italie ouvre une enquête visant LVMH pour la promotion de cosmétique auprès des adolescents

Les autorités italiennes de la concurrence ont lancé une enquête visant le groupe LVMH ainsi que certaines de ses marques, notamment Sephora et Benefit, soupçonnées de promouvoir des produits cosmétiques auprès d’un public très jeune. Cette procédure intervient dans un contexte de vigilance accrue sur les pratiques marketing ciblant les adolescents.

Selon les premiers éléments, les régulateurs s’interrogent sur la mise en avant de produits comme des sérums, crèmes ou soins anti-âge auprès de mineurs, parfois très jeunes. Ces stratégies pourraient encourager des comportements d’achat excessifs et inadaptés à leur âge.

Des pratiques marketing dans le viseur des autorités

L’enquête porte notamment sur l’utilisation des réseaux sociaux et des codes marketing susceptibles d’influencer les adolescents. Les autorités veulent déterminer si ces pratiques respectent les règles de protection des consommateurs, en particulier des publics les plus vulnérables.

Cette affaire s’inscrit dans un débat plus large sur l’exposition croissante des jeunes aux produits cosmétiques et aux standards de beauté véhiculés en ligne. Si des manquements sont établis, LVMH pourrait être contraint de revoir ses pratiques commerciales sur le marché italien.