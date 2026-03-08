Le Premier ministre Sébastien Lecornu a de nouveau affirmé qu’il ne briguerait pas l’Élysée en 2027. Dans un entretien accordé au Parisien, il a assuré ne nourrir « aucune ambition présidentielle » et a rejeté toute ambiguïté sur ses intentions politiques.

« Je ne suis pas candidat, je n’ai pas d’ambition présidentielle. Et je n’ai pas de double discours là-dessus », a déclaré le chef du gouvernement, qui franchira dans les prochains jours le cap des six mois à Matignon. Son nom circule pourtant régulièrement dans les spéculations autour de la prochaine élection présidentielle, faute de figure dominante au sein du bloc central face au Rassemblement national.

Une situation politique jugée fragile

Dans cet entretien, Sébastien Lecornu se montre également prudent quant à la stabilité de son gouvernement. Il estime que la situation politique reste incertaine, rappelant que plusieurs motions de censure ont récemment été déposées contre l’exécutif, notamment autour du débat sur l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur.

Depuis sa nomination, le Premier ministre a réussi à éviter la chute du gouvernement et à faire adopter un budget, notamment grâce à des concessions faites au Parti socialiste.

Par ailleurs, Sébastien Lecornu doit réunir mercredi les chefs de partis afin de les informer de l’évolution de la situation au Moyen-Orient et de ses conséquences pour la France, en particulier sur le plan économique.