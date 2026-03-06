La candidate à la mairie de Paris Rachida Dati a affirmé hier soir qu’elle refusait toute alliance au second tour avec Sarah Knafo, candidate du parti Reconquête, dans le cadre des élections municipales de 2026.

Invitée sur CNews, la candidate des Républicains a déclaré : « Je ne peux pas faire une alliance avec Madame Knafo, avec Reconquête. Ça n’est pas possible. »

Une ligne politique assumée

Rachida Dati appelle plutôt à un rassemblement de la droite et du centre dès le premier tour. Elle estime que certaines alliances pourraient lui faire perdre plus de voix qu’elles n’en apporteraient, notamment auprès de l’électorat centriste ou modéré.

De son côté, Sarah Knafo, eurodéputée et candidate de Reconquête, a indiqué qu’elle se maintiendrait au second tour si elle dépasse 10% des voix et qu’elle proposerait une alliance pour battre la gauche.

Un enjeu stratégique pour la droite

Les élections municipales à Paris se dérouleront les 15 et 22 mars 2026 pour élire les membres du Conseil de Paris, qui désigneront ensuite le maire de la capitale. Dans les derniers sondages, la course s’annonce serrée entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, tandis que Sarah Knafo pourrait atteindre le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour.

Une telle situation pourrait créer une triangulaire, voire une quadrangulaire, susceptible de fragmenter les voix à droite.