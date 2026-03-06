À Béziers, la campagne municipale semble pour l’instant jouer sur un terrain largement favorable au maire sortant. Selon un sondage réalisé par l’institut Cluster17, Robert Ménard serait très largement en tête des intentions de vote au premier tour des municipales de 2026.

Crédité de 62% des intentions de vote, le maire divers droite surclasse tous ses concurrents. Un score qui, s’il se confirmait dans les urnes, lui permettrait d’être réélu dès le premier tour, comme lors du scrutin de 2020.

Une opposition éclatée

Derrière lui, aucun candidat ne parvient pour l’instant à s’imposer comme un véritable challenger.

Le candidat divers Thierry Mathieu recueillerait environ 11% des intentions de vote. La liste d’union de la gauche menée par Thierry Antoine se situerait autour de 10 à 12%. Le candidat du Rassemblement national, Julien Gabarron, atteindrait également environ 10%, tandis que David Ocard, représentant de La France insoumise, serait crédité d’environ 6 %.

Cette dispersion des candidatures constitue l’un des principaux atouts du maire sortant. Fragmentée entre plusieurs listes, l’opposition peine à structurer une alternative capable de rivaliser.

L’effet Ménard

Élu pour la première fois en 2014, Robert Ménard a progressivement consolidé son ancrage politique dans la ville. Réélu très largement en 2020 avec près de 69% des voix, il bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété locale et d’une base électorale solide. Son positionnement politique lui permet de capter un électorat large à Béziers.

Plus que jamais, Robert Ménard apparaît comme le grand favori des municipales à Béziers.