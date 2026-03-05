Le député de La France insoumise François Piquemal, engagé dans la bataille pour la mairie de Toulouse, annonce son intention de saisir la justice après avoir reçu des menaces de mort. Son équipe affirme que ces intimidations ont pris une forme particulièrement macabre : un bouquet de roses accompagné d’un message de condoléances évoquant une mort violente, adressé directement au local de campagne.

Selon son entourage, l’envoi aurait été réceptionné le 3 mars et comporterait des références associées à l’extrême droite. Les proches du parlementaire dénoncent une tentative d’intimidation politique et indiquent qu’une plainte doit être déposée rapidement afin que les auteurs soient identifiés.

Un climat politique déjà tendu

Cette affaire intervient dans un contexte déjà sensible pour le candidat insoumis. Il y a quelques semaines, des informations personnelles le concernant, notamment des mots de passe et l’adresse de son domicile, avaient été diffusées sur internet. Son équipe relie ces divulgations à ses prises de position publiques, notamment son soutien aux habitants de Gaza.

Sur les réseaux sociaux, François Piquemal affirme ne pas céder aux pressions et assure poursuivre sa campagne. Selon une enquête d’opinion publiée en février, le député apparaît pour l’instant en troisième position des intentions de vote pour le premier tour des municipales, derrière le maire sortant Jean-Luc Moudenc et le socialiste François Briançon.