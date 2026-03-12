La campagne municipale ne se joue pas seulement sur les affiches et les meetings. Elle se joue aussi sur une carte, un trajet, une poignée de kilomètres qui, d’un quartier à l’autre, ne pèsent pas du même poids. La mairie a décidé de regrouper les bureaux de vote sur huit sites, et l’annonce a mis le feu aux poudres chez plusieurs candidats et opposants, qui dénoncent une mesure « discriminatoire » et une entrave à l’accès au scrutin.

Car concrètement, pour une partie des électeurs, voter signifiera marcher plus longtemps, ou trouver une voiture, ou renoncer. Le dimanche, pas de bus. Dans une ville où l’on sait que tout le monde ne dispose pas d’un véhicule, la centralisation change la donne, parfois brutalement, avec des trajets annoncés comme nettement allongés, jusqu’à plusieurs kilomètres.

Les critiques ciblent un impact inégal selon les quartiers. Dans les zones populaires à majorité kanak, la motorisation reste faible, et c’est là que le regroupement inquiète le plus. À Montravel, les contestataires avancent qu’environ un foyer sur deux n’aurait pas de voiture, quand, dans les quartiers sud, plus favorisés et majoritairement européens, la motorisation grimperait jusqu’à 85 % des ménages.

Quand la distance devient un filtre électoral

Dans ce climat, les mots deviennent tranchants. Muneiko Haocas, tête de liste du Mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste, parle d’une distance qui pourrait être « multipliée par deux, trois, voire dix » pour certains habitants. À Nouville, où vivent des familles dans des squats, la part de ménages disposant d’un véhicule ne représenterait que 25 %, d’après des données du recensement 2019 reprises par la presse, ce qui, sur le terrain, ressemble à une barrière silencieuse plus qu’à un simple ajustement logistique.

La municipalité, elle, défend une décision validée par l’État. Alan Boufenèche, directeur de la vie citoyenne de Nouméa, invoque l’indisponibilité de certains locaux après les incendies de 2024 et un contexte sécuritaire dégradé. Ce n’est pas une première, rappelle la mairie, un regroupement similaire ayant déjà été appliqué lors des législatives anticipées de juin 2024, au plus fort des tensions dans l’archipel.

Au fond, le dossier révèle une vérité simple et dérangeante: l’égalité devant l’urne se joue parfois à la semelle, au volant, et au portefeuille. Dans une démocratie locale déjà sous pression, chaque choix d’organisation électorale devient un signal, surtout quand il touche différemment les habitants selon leur quartier. Les jours qui viennent diront si Nouméa parvient à rassurer, ou si cette querelle de bureaux de vote laissera une empreinte durable sur la confiance civique.