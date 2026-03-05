Favori des sondages pour l’élection municipale à Lyon, Jean-Michel Aulas mène une fin de campagne relativement discrète dans les médias. L’ancien président de l’Olympique lyonnais, soutenu par la droite et le centre droit, a notamment été absent de plusieurs rendez vous médiatiques et d’un débat réunissant plusieurs candidats, où une chaise vide avait été installée à son nom.

Ces absences ont suscité des critiques de la part de certains de ses concurrents et de responsables de médias locaux, qui y voient une manière d’éviter la confrontation. Plusieurs adversaires ont également évoqué ses difficultés lors d’un débat fin février, au cours duquel l’homme d’affaires de 76 ans participait à son premier exercice politique de ce type.

Une stratégie centrée sur le terrain

L’entourage du candidat explique cette moindre présence médiatique par un choix stratégique. Selon ses proches, Jean-Michel Aulas privilégie actuellement les rencontres directes avec les habitants, à travers des opérations de tractage, du porte à porte et des réunions publiques.

L’ancien dirigeant sportif conserve en effet une forte popularité dans la ville après ses décennies à la tête de l’OL. Les enquêtes d’opinion le placent en tête du premier tour avec une avance notable sur le maire écologiste sortant Grégory Doucet, ce qui conduit son équipe à privilégier une campagne consensuelle centrée sur la proximité avec les électeurs.