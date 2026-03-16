Les États-Unis et la Chine tentent d’achever des négociations commerciales cruciales à Paris afin de préparer un éventuel accord avant une rencontre attendue entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. Les discussions se déroulent actuellement au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), où des délégations des deux puissances économiques cherchent à élaborer des propositions concrètes à soumettre aux deux dirigeants.

Selon des sources proches des négociations, les discussions portent notamment sur le commerce et l’agriculture, deux domaines sensibles dans les relations économiques entre Washington et Pékin. L’objectif est de parvenir à des avancées suffisantes pour permettre aux présidents américain et chinois d’examiner les résultats lors de leur futur sommet.

Parmi les pistes évoquées, la Chine pourrait se montrer disposée à augmenter ses achats de produits agricoles américains. Une telle concession constituerait un signal important pour les agriculteurs américains, un secteur régulièrement affecté par les tensions commerciales entre les deux pays.

Les deux parties étudient également la mise en place de nouveaux mécanismes destinés à mieux encadrer les flux commerciaux et les investissements entre les deux économies. Ces dispositifs pourraient servir à réduire les frictions commerciales et à instaurer un cadre plus stable pour les échanges bilatéraux.

Toutefois, l’incertitude demeure quant au calendrier de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Dans une interview accordée au Financial Times, le président américain a indiqué qu’il pourrait reporter ce sommet en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz, une situation susceptible d’affecter la stabilité du commerce mondial et les priorités diplomatiques de Washington.

Les négociations de Paris apparaissent donc comme une étape déterminante. Si elles aboutissent à des propositions solides, elles pourraient ouvrir la voie à un sommet bilatéral majeur entre les deux dirigeants et à une tentative de stabilisation durable des relations commerciales entre les deux premières économies mondiales.