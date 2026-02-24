Bitcoin et Ethereum : 3,7 milliards envolés, les investisseurs désertent les fonds crypto

L’euphorie des mois précédents semble loin. En quatre semaines, les fonds liés aux cryptomonnaies ont enregistré 3,74 milliards de dollars de sorties nettes. Pour la seule dernière semaine, 173 millions de dollars ont quitté ces produits d’investissement. Le signal est clair : le sentiment de marché s’est brutalement retourné.

Les flux publiés par CoinShares et relayés par plusieurs analyses financières montrent une série noire de quatre semaines consécutives de retraits. Sur les seize dernières semaines, onze se sont soldées par des sorties de capitaux. Un rythme qui tranche avec la période d’entrées massives observée lors du lancement et de la montée en puissance des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.

Bitcoin et Ethereum en première ligne

Les deux locomotives du marché sont les plus touchées. Le Bitcoin concentre à lui seul 133 millions de dollars de retraits sur la dernière semaine observée. L’Ethereum suit avec 85 millions de dollars de sorties. Les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs les plus capitalisés, ce qui traduit une volonté de sécuriser les positions plutôt que de spéculer sur un rebond rapide.

Depuis octobre 2025, les ETF Spot Bitcoin américains ont vu environ 8,5 milliards de dollars quitter leurs caisses. Ces produits, qui avaient attiré des flux records à leur lancement, ne jouent plus leur rôle d’aimant à capitaux dans un contexte de volatilité accrue et d’incertitudes macroéconomiques persistantes.

La baisse des cours renforce mécaniquement ce mouvement. Un Bitcoin en repli prolongé alimente la défiance. Les altcoins, souvent plus volatils, amplifient le phénomène. Le marché entre dans une phase de contraction où la liquidité se raréfie.

Climat macroéconomique et prudence généralisée

Plusieurs facteurs expliquent cette fuite. Les tensions géopolitiques, les incertitudes sur les politiques monétaires et la crainte d’un ralentissement économique global incitent les investisseurs à privilégier des actifs jugés plus défensifs. Lorsque l’appétit pour le risque diminue, les cryptomonnaies figurent souvent parmi les premières positions allégées.

La montée des rendements obligataires dans certaines zones et l’attrait renouvelé pour l’or ou le dollar pèsent également sur les flux vers les actifs numériques. Le marché crypto reste fortement corrélé à la liquidité globale. Quand celle-ci se contracte, les capitaux spéculatifs se retirent.

Pour certains analystes, ce pessimisme extrême pourrait toutefois constituer un signal contrariant. Historiquement, les phases de sorties massives ont parfois précédé des stabilisations, voire des reprises techniques. Mais le contexte actuel ne garantit aucun retournement rapide. Le marché traverse une phase de consolidation sévère. Les flux négatifs traduisent moins une disparition de l’intérêt pour la technologie blockchain qu’un repositionnement tactique des investisseurs. Dans un environnement instable, la priorité redevient la gestion du risque. Après l’enthousiasme, le reflux. Le secteur crypto, habitué aux cycles abrupts, entre une nouvelle fois dans une zone de turbulence où la prudence domine largement l’optimisme.