Mort d’un acteur culte de la série «Buffy contre les vampires»

L’acteur américain Nicholas Brendon, connu du grand public pour son rôle d’Alexander « Xander » Harris dans la série culte Buffy contre les vampires, est décédé à l’âge de 54 ans.

L’acteur est mort dans son sommeil « de causes naturelles ». Ses proches ont décrit un homme « passionné, sensible et créatif », tout en demandant le respect de leur vie privée dans ce moment difficile.

Une figure marquante de la télévision des années 1990 et 2000

Nicholas Brendon s’était imposé à la fin des années 1990 grâce à son interprétation de Xander Harris, personnage central de Buffy contre les vampires. Diffusée entre 1997 et 2003, la série est devenue une référence de la culture populaire, mêlant fantastique, humour et enjeux adolescents.

Dans ce rôle, il incarnait un ami loyal et souvent drôle de l’héroïne, contribuant à l’équilibre tonal de la série. Son personnage, dépourvu de pouvoirs surnaturels, offrait un point d’ancrage humain au récit.

Après la fin de la série, l’acteur avait poursuivi sa carrière à la télévision, apparaissant notamment dans des productions comme Criminal Minds ou encore Kitchen Confidential.

Une trajectoire personnelle marquée par des difficultés

Ces dernières années, Nicholas Brendon avait également été évoqué dans l’actualité pour ses problèmes de santé et ses difficultés personnelles. Malgré cela, ses proches ont souligné qu’il conservait une forme d’optimisme et une volonté de se reconstruire.

En parallèle de sa carrière d’acteur, il s’était tourné vers une activité artistique différente, se consacrant à la peinture. Cette dimension créative a été mise en avant par sa famille, qui a insisté sur son engagement dans l’art et sa sensibilité.