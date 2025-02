Douceur et nuages au programme ce mercredi

Après une dernière matinée froide au nord-est, la douceur s’impose progressivement sur l’ensemble du territoire. Toutefois, le ciel se charge d’un voile nuageux, plus dense sur la moitié nord.

En matinée, quelques gelées persistent dans le nord-est, mais elles sont moins marquées que les jours précédents. Pendant ce temps, les nuages gagnent du terrain, notamment en Bretagne où des pluies faibles sont attendues, accompagnées de vents modérés. En Languedoc-Roussillon, le ciel reste gris et humide en bord de mer, tandis que la Méditerranée bénéficie de quelques éclaircies. Ailleurs, le soleil perce légèrement à travers un voile nuageux, avec des températures allant de -4°C à 11°C.

Dans l’après-midi, le ciel demeure très nuageux en Bretagne et dans le Cotentin, avec quelques bruines possibles. La situation est similaire en Languedoc-Roussillon, où le vent marin se maintient. Sur le reste du pays, le voile nuageux s’épaissit, donnant une lumière blanchâtre, mais l’ambiance reste relativement lumineuse, surtout dans le sud-ouest et sur le flanc Est. En Nouvelle-Aquitaine, les températures atteignent 19 à 20°C, alors qu’elles oscillent entre 6 et 20°C ailleurs.

En soirée, le temps se maintient sous un ciel couvert au nord-ouest, avec quelques bruines jusqu’en Poitou-Charentes. Le nord-est, bien que toujours sec, bénéficie d’un net radoucissement.

Dans les jours à venir, un redoux marqué s’installera sur le pays, avec un temps printanier au sud de la Loire jeudi et vendredi. Toutefois, l’incertitude demeure pour le week-end, où de nouvelles perturbations atlantiques pourraient faire leur retour dès samedi.