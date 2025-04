Des auteurs manifestent devant le siège de Meta à Londres pour protester contre le vol de leurs livres par l’intelligence artificielle

Environ une centaine d’auteurs britanniques ont manifesté jeudi devant le siège de la société américaine Meta à Londres, accusant le géant technologique de « voler » leurs œuvres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.

Les manifestants ont scandé : « Meta, Meta, voleuse de livres !» , brandissant des pancartes dénonçant Mark Zuckerberg, le PDG de l’entreprise.

Les auteurs expriment une inquiétude particulière concernant l’utilisation présumée par Meta de la bibliothèque électronique LibGen (Library Genesis), une base de données qui facilite l’accès libre et gratuit à la connaissance académique, contenant plus de 7,5 millions de livres et d’articles scientifiques.

Dans une plainte déposée aux États-Unis par plusieurs auteurs contre Meta, des documents internes de l’entreprise indiqueraient que Mark Zuckerberg a donné son accord pour utiliser LibGen, selon des médias américains.

Le magazine The Atlantic a récemment publié une base de données contenant tous les titres disponibles sur LibGen, alimentant les préoccupations des écrivains.

Un porte-parole de Meta a déclaré au journal britannique The Guardian :

« Nous respectons les droits de propriété intellectuelle des tiers et pensons que l’utilisation des informations pour entraîner nos modèles d’IA est conforme à la législation en vigueur. »