Cuisine – Préparation des « feuilles de vigne farcies à la viande »

Les « feuilles de vigne farcies à la viande » sont l’un des plats délicieux de la cuisine arabe, présent sur la plupart des tables lors des occasions et des fêtes. Voici les étapes simples pour le préparer de la manière la plus savoureuse.



Ingrédients :



500 g de feuilles de vigne

300 g de viande hachée

1 tasse de riz égyptien, lavé et égoutté

1 oignon, haché finement

3 gousses d’ail, écrasées

2 tomates, hachées

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de sel

½ cuillère à café de poivre noir

½ cuillère à café de mélange d’épices

½ cuillère à café de cannelle

1 tasse de bouillon de poulet ou de viande

2 cuillères à soupe de jus de citron

Préparation :



Dans un grand bol, mélangez la viande hachée avec le riz lavé, l’oignon, les tomates hachées, l’huile d’olive, le sel, le poivre noir, le mélange d’épices et la cannelle. Mélangez bien les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient homogènes.

Lavez les feuilles de vigne, puis faites-les bouillir dans de l’eau chaude pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres, puis égouttez-les bien.

Sur une surface plate, placez une feuille de vigne, puis ajoutez une quantité appropriée de la farce sur le bord de la feuille et commencez à la rouler fermement. Répétez l’opération jusqu’à ce que la farce soit terminée.

Disposez les feuilles de vigne farcies dans une grande casserole, puis ajoutez l’ail écrasé, versez le bouillon de poulet ou de viande par-dessus, ainsi que le jus de citron.

Placez une assiette lourde sur les feuilles de vigne pour éviter qu’elles ne s’ouvrent pendant la cuisson, puis laissez cuire à feu doux pendant 45 à 60 minutes jusqu’à ce que tout soit bien cuit.

Servez les feuilles de vigne chaudes avec des tranches de citron et savourez leur délicieux goût.