Trois cents millions de paires de baskets jetées chaque année en France, alors que beaucoup pourraient encore courir quelques kilomètres. Le chiffre a de quoi faire tiquer, surtout quand on voit le prix du neuf grimper comme une semelle trop épaisse. C’est précisément là que Sneak’CoeurZ a décidé d’entrer en jeu, avec une idée simple et presque de bon sens: récupérer, trier, remettre en état et remettre en circulation.

Dans les locaux de l’association, les sacs de collecte débarquent en quantité, sans glamour, mais avec un potentiel évident. À l’entrée, on ne fait pas dans le sentimentalisme: les semelles trop abîmées, celles qui affichent des trous, sortent du circuit, parce qu’une réparation hasardeuse finit toujours par coûter plus cher, en argent comme en confiance. Mohamed Boukhatem, directeur général, assume ce tri net: pas question de renvoyer sur le marché une paire qui lâchera au premier trottoir.

Ensuite, place à l’atelier. Là, le geste devient technique, presque chirurgical, et l’on comprend pourquoi certains parlent de « clinique des baskets ». Nettoyage poussé, réparations quand il le faut, et une obsession qui revient dès qu’on parle de seconde main: l’hygiène, ce mot qui refroidit beaucoup d’acheteurs au moment de cliquer.

La « clinique des baskets », ou l’art de faire du neuf avec du vécu

Le protocole se veut rassurant: désinfection à la vapeur pour chasser bactéries et odeurs, brossage des cuirs, traitement des semelles, puis passage sous ultraviolets pour raviver l’aspect. On sent l’idée derrière chaque étape: enlever au maximum la part de doute qui colle à l’occasion, comme une tache tenace. Car la seconde main ne gagne pas seulement avec des arguments écologiques, elle gagne quand elle devient désirable et sûre.

Au bout de la chaîne, environ 400 paires repartent chaque mois sur le marché, proposées entre 15 et 60 euros selon l’état. Ce n’est pas anecdotique: pour bien des budgets, la basket est devenue un produit d’arbitrage, et pas seulement un accessoire. Sneak’CoeurZ annonce l’ouverture de son site fin mars, avec des ventes accessibles partout en France, de quoi donner une vraie portée au modèle.

Reste la bataille des habitudes, et elle se joue tôt. L’association mène aussi des ateliers de sensibilisation, surtout auprès des jeunes, pour apprendre à entretenir, réparer, prolonger, au lieu de jeter et racheter. À l’heure où la filière textile, linge et chaussures se cherche un avenir plus sobre, ce type d’initiative pose une perspective très concrète: si l’on peut faire durer une paire de plus, combien de déchets et combien d’euros évités sur une année entière.