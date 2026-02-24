Australie : des restes humains retrouvés après l’enlèvement d’un octogénaire à Sydney

La police australienne a indiqué mardi avoir probablement retrouvé les restes humains d’un homme de 80 ans enlevé le 13 février à son domicile dans le nord de Sydney. Chris Baghsarian avait été kidnappé par trois individus, selon les autorités.

Les recherches menées ces derniers jours ont conduit à la découverte de restes humains près d’un club de golf à Pitt Town, au nord-ouest de la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud. La police estime qu’il pourrait s’agir de la victime, mais une identification formelle par examen médico-légal reste nécessaire.

Un enlèvement présenté comme une erreur

Quelques jours après les faits, le commandant Andrew Marks avait publiquement appelé les ravisseurs à libérer l’octogénaire, affirmant que les auteurs s’étaient trompés de cible et que la victime n’avait aucun lien avec le milieu criminel.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du rapt et d’identifier les responsables.