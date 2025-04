WhatsApp lance une nouvelle série de fonctionnalités

Avec le rythme rapide des mises à jour, il est facile de passer à côté des nouveautés que WhatsApp introduit régulièrement. Pour améliorer l’expérience utilisateur, la plateforme déploie actuellement une panoplie d’outils et de fonctionnalités, couvrant les discussions, les événements, les appels, et même les canaux. Voici un aperçu complet des dernières nouveautés :

Indicateur En ligne maintenant dans les groupes

Il est désormais possible de voir qui est connecté en temps réel dans un groupe auquel vous participez. WhatsApp affiche le nombre de membres en ligne juste en dessous du nom du groupe, rendant la communication plus rapide et fluide.

Notifications prioritaires

Une nouvelle option intelligente pour mieux gérer vos notifications de groupe. Vous pouvez choisir de recevoir des alertes uniquement pour :

les @mentions de votre nom,

les réponses à vos messages,

les messages provenant de vos contacts enregistrés,

ou bien tous les messages sans exception.

Mises à jour des événements

Initialement réservée aux groupes, la fonction « Événements » est désormais accessible aussi dans les discussions privées, avec des améliorations telles que :

réponse « peut-être »,

inviter de nouveaux participants,

définir une heure de fin pour les événements longs,

Épingler l’événement dans la conversation pour un accès rapide.

Scanner des documents depuis l’iPhone

Il est désormais possible de scanner un document avec la caméra de votre iPhone et de l’envoyer directement via WhatsApp, grâce à une nouvelle option dans le menu des pièces jointes.

Onglet unifié pour les appels

Toutes les fonctions liées aux appels sont désormais réunies dans un onglet unique, où vous pouvez :

lancer un nouvel appel,

partager des liens d’appel,

consulter et gérer facilement l’historique.

Zoom par pincement pendant les appels vidéo (Pinch to Zoom)

Sur iPhone, vous pouvez maintenant pincer l’écran avec deux doigts pendant un appel vidéo pour agrandir l’image et mieux voir les détails.

Ajouter un contact à un appel en cours

Nouvelle option pour ajouter rapidement une personne à un appel individuel en cours, directement depuis la discussion, en utilisant l’icône d’appel.

Partager une chaîne via un QR code

WhatsApp vous permet de générer un code QR pour votre chaîne, que vous pouvez partager facilement afin de gagner de nouveaux abonnés.

Ces mises à jour confirment la volonté de WhatsApp d’offrir une expérience plus fluide, personnalisée et riche pour tous : utilisateurs individuels, administrateurs de groupes ou créateurs de chaînes.

Elles seront déployées progressivement à tous les utilisateurs dans les prochains jours.