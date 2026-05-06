Réunion : à Saint-Leu, l’eau passe en mode économie surveillée

À Saint-Leu, dans l’Ouest réunionnais, la consigne est nette: on compte les litres. Depuis mardi 5 mai, la commune a enclenché des restrictions d’usage de l’eau en journée, conséquence directe d’un niveau jugé préoccupant des ressources souterraines. Dans cette zone « sous le vent », où la pluie se fait souvent désirer, la sécheresse n’a rien d’une surprise… mais elle finit toujours par rattraper le quotidien.

À l’origine de ces mesures, un arrêté préfectoral daté du 20 avril 2026. La commune est placée en état d’alerte pour les eaux souterraines, avec un niveau d’alerte orange, tandis que les eaux superficielles restent sous vigilance jaune. Le signal est clair: ce sont d’abord les nappes qui souffrent. Et la saison des pluies 2025-2026, annoncée très déficitaire, a laissé derrière elle des réservoirs naturels amaigris, comme une éponge qu’on aurait trop essorée.

Concrètement, la mairie cadre les usages les plus gourmands aux heures où la consommation grimpe. Entre 8 h et 18 h, il est interdit d’arroser les jardins potagers, les pelouses et les espaces verts. Le nettoyage des façades, des cours et des trottoirs est aussi proscrit. L’objectif affiché est simple: préserver l’alimentation en eau potable, priorité absolue, et éviter que la situation ne glisse vers des restrictions plus dures.

Un mois pour éviter le robinet qui tousse

La commune annonce une « durée initiale d’un mois » pour ces limitations, avec une justification à peine voilée: « éviter des coupures plus sévères ». Personne n’a oublié, à La Réunion, ces périodes où l’on s’organise autour d’horaires de distribution, où l’eau devient une affaire de planning familial. Ce type d’arrêté, souvent reconduit ou renforcé si la météo ne suit pas, sert aussi d’avertissement aux plus distraits.

Derrière ces interdictions, il y a un équilibre fragile : continuer à fournir tout le monde, tout le temps, malgré des ressources en baisse et une demande qui, elle, ne se met pas spontanément au régime. Dans l’Ouest, les épisodes de sécheresse reviennent comme un refrain, et chaque printemps sec rappelle que le confort du robinet n’est pas une garantie éternelle. La sobriété demandée ressemble moins à une posture qu’à une discipline collective, un effort discret mais concret.

La suite, et elle dépendra du ciel autant que des comportements. Si les pluies tardent et si les nappes ne se rechargent pas, l’arsenal des mesures peut rapidement se durcir, jusqu’aux restrictions plus larges déjà connues ailleurs sur l’île. À Saint-Leu, le mois qui s’ouvre ressemble à un test grandeur nature, avec une ligne d’horizon simple: tenir sans basculer, en espérant que la saison sèche ne s’installe pas comme une habitude.