La préfecture des Bouches-du-Rhône abandonne finalement l'arrêt total des transports en commun à Marseille prévu pour le 24 octobre 2026, optant pour des interruptions ciblées. Les perturbations demeurent possibles, avec des adaptations de circulation en fonction de la situation sécuritaire, tandis que les manifestations restent interdites.

La décision n’aura tenu que quelques heures. Après avoir annoncé la suspension de l’ensemble des transports en commun à Marseille pour le samedi 24 octobre 2026, la préfecture des Bouches-du-Rhône a finalement renoncé à cette mesure vendredi matin. Face aux protestations des responsables locaux et de la Régie des transports métropolitains (RTM), les autorités privilégient désormais des interruptions ciblées en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.

Les Marseillais pourront finalement emprunter les transports en commun samedi 24 octobre, même si des perturbations restent possibles. Jeudi soir, le préfet des Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, avait annoncé une mesure particulièrement radicale : l’arrêt complet des métros, tramways et bus pendant vingt-quatre heures, du samedi à 5 heures jusqu’au dimanche à la même heure. Cette suspension devait concerner Marseille, mais également plusieurs liaisons vers Aix-en-Provence, Aubagne, Vitrolles, Miramas et Salon-de-Provence. L’objectif affiché était de limiter les déplacements et de prévenir de nouveaux débordements après les violences du 17 octobre, au cours desquelles plus de 300 commerces marseillais ont été pillés. Mais vendredi matin, la préfecture a reconnu que sa proposition n’avait pas obtenu l’accord nécessaire à son application et a officiellement abandonné l’idée d’une fermeture générale du réseau.

Ce revirement intervient après de vives réactions des élus locaux et des responsables des transports. Samia Ghali, présidente de la RTM et adjointe au maire de Marseille, avait dénoncé une décision imposée sans concertation préalable. Elle s’inquiétait notamment des conséquences pour les habitants qui doivent travailler le samedi, mais aussi pour ceux qui dépendent quotidiennement des transports publics. La fermeture totale aurait particulièrement pénalisé les salariés des commerces, de la restauration, des établissements de santé et des services fonctionnant le week-end. La responsable de la RTM a également rappelé que, lors des violences du 17 octobre, la régie avait réussi à interrompre certaines lignes de tramway tout en maintenant le métro en circulation, sans subir de dégradations sur son matériel roulant. Cet argument a contribué à défendre une gestion plus souple du réseau, fondée sur les risques réellement constatés plutôt que sur une interruption systématique.

Métro, tramway, bus : quelles perturbations prévoir samedi à Marseille ?

Si les transports en commun ne seront donc pas suspendus dans leur ensemble, leur fonctionnement normal n’est pas garanti. Dans son communiqué diffusé vendredi matin, la préfecture précise que la circulation sera adaptée en fonction de la situation d’ordre public. Concrètement, certaines lignes de bus pourront être déviées, des stations de métro temporairement fermées et des portions du réseau de tramway interrompues si des rassemblements ou des incidents présentent un danger pour les voyageurs et les agents. Ces mesures pourront être décidées au cours de la journée, sans nécessairement faire l’objet d’une annonce plusieurs heures à l’avance. Aucun plan définitif de fermeture station par station n’a été confirmé à ce stade. Les usagers sont donc invités à consulter les informations de trafic diffusées par la RTM avant de se déplacer, notamment à travers son application et son site officiel.

Ce changement de stratégie ne signifie pas pour autant un assouplissement général des mesures de sécurité à Marseille. La préfecture maintient l’interdiction des manifestations dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône pour la journée du 24 octobre. Un couvre-feu élargi doit également entrer en vigueur samedi à partir de 23 heures dans plusieurs secteurs sensibles du centre-ville, notamment autour du Vieux-Port. Ces restrictions s’inscrivent dans un dispositif destiné à éviter une répétition des pillages et des affrontements du week-end précédent. Leur ampleur suscite cependant des critiques, plusieurs responsables politiques s’interrogeant sur leur proportionnalité et leurs conséquences pour la vie quotidienne. En renonçant à fermer intégralement les transports, la préfecture a finalement choisi une solution intermédiaire : maintenir les déplacements essentiels tout en conservant la possibilité d’intervenir rapidement sur les lignes exposées. Pour les Marseillais, la principale incertitude concerne désormais l’ampleur des perturbations qui pourraient survenir au fil de la journée de samedi.