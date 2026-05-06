Indemnité carburant: Bercy promet des contrôles renforcés contre la fraude

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a assuré que le futur dispositif d’indemnité carburant destiné aux travailleurs modestes grands rouleurs serait accompagné de contrôles renforcés afin de limiter les fraudes. Cette aide exceptionnelle de 50 euros doit permettre d’atténuer les conséquences de la hausse des prix des carburants liée aux tensions internationales et à la flambée des cours du pétrole.

La plateforme permettant de déposer une demande doit ouvrir le 27 mai via le site impots.gouv.fr. Les bénéficiaires devront remplir un formulaire sécurisé et fournir plusieurs informations personnelles et administratives liées à leur véhicule et à leur situation fiscale.

Des vérifications croisées avec les assureurs

Pour éviter les abus, l’administration fiscale prévoit de croiser certaines données avec celles des compagnies d’assurance. L’objectif est notamment de vérifier que le véhicule déclaré est bien assuré au nom du demandeur et qu’une seule aide est attribuée par véhicule.

Bercy assure également vouloir renforcer la sécurité informatique du dispositif face aux risques de cyberfraude. Les autorités reconnaissent que chaque nouveau système d’aide publique attire des tentatives de détournement, d’où la mise en place de contrôles spécifiques dès l’ouverture de la plateforme.

L’aide sera réservée aux travailleurs modestes dont le revenu fiscal par part ne dépasse pas un certain plafond et qui utilisent intensivement leur véhicule pour des trajets professionnels ou domicile-travail. Le formulaire restera accessible pendant deux mois.