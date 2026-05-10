Meurthe-et-Moselle : un gendarme motard tué lors d’une interception, la brigade de Seichamps en deuil

Samedi, sur les routes de Leyr (Meurthe-et-Moselle), la routine de la sécurité routière a basculé en une fraction de seconde. Un gendarme motard a été mortellement percuté par une voiture au cours d’une intervention, a annoncé sur le réseau social X le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez. Le militaire, le maréchal des logis-chef Lucas Voignier, appartenait à la brigade motorisée de Seichamps. Il était en mission, casque sur la tête, comme tant d’autres jours, quand la circulation a fauché l’un des siens.

Un contrôle routier qui tourne au drame

Selon le ministre, le choc est survenu « au cours d’une manœuvre d’interception d’un véhicule tiers ». Les secours sont intervenus, sans parvenir à le sauver. La Gendarmerie nationale, elle aussi, a pris la parole sur X, évoquant « un accident de la circulation », formule froide pour une réalité brutale, celle d’un homme qui ne rentrera pas. Les circonstances exactes de la collision restent, à ce stade, peu détaillées et la situation de l’automobiliste impliqué n’a pas été précisée.

Laurent Nunez a adressé ses « plus sincères condoléances » à la famille du gendarme, à sa compagne, à ses proches et à ses collègues. Dans les brigades motorisées, ces annonces laissent toujours une trace, parce qu’elles rappellent que la route, même surveillée, ne pardonne rien. Reste maintenant l’attente des éclaircissements sur les faits et, selon ce que dira l’enquête, la question des suites judiciaires possibles, avec une communauté entière suspendue à la vérité des prochains jours.