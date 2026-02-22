«Tout va bien, nous sommes en sécurité.» Omar Harfouch, confiné à Mar‑a‑Lago pendant l’intrusion d’un homme armé, témoigne sur Instagram

Omar Harfouch, musicien et homme d’affaires, a été confiné à Mar‑a‑Lago samedi soir, au moment où un individu armé a tenté de pénétrer illégalement dans la résidence de Donald Trump. Durant le confinement, Omar Harfouch, qui jouait la veille son Concerto pour la Paix dans la résidence du président américain, a publié plusieurs messages sur Instagram pour rassurer le public et partager son expérience.

Dans ses stories, il écrit : « Confinement au légendaire Mar-a-Lago Club à Palm Beach, mais avec un piano Steinway, la vie reste brillante ! Nous sommes en sécurité. Tout va bien maintenant ».

L’individu armé a été neutralisé

Selon les autorités américaines, un homme armé a été abattu par les agents du Secret Service et un adjoint du shérif après avoir franchi le périmètre sécurisé de Mar‑a‑Lago. L’individu, décrit comme portant un fusil et un bidon d’essence, a été neutralisé avant de pouvoir blesser quiconque. Aucun invité ni membre du personnel n’a été touché pendant l’intervention, confirmant les messages rassurants d’Omar Harfouch.

Les enquêteurs fédéraux et locaux poursuivent actuellement leurs investigations pour établir le mobile et l’identité du suspect. Le président Donald Trump ne se trouvait pas sur place à ce moment.

Une communication rare depuis l’intérieur du confinement

Les stories d’Omar Harfouch constituent l’un des rares témoignages directs depuis l’intérieur de Mar‑a‑Lago pendant l’intrusion. En soulignant qu’il était confiné mais en sécurité, le musicien, devant son piano, offre une vision insolite de l’événement, et démontre, plus que jamais, que la musique adoucit les mœurs…