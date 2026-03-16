Lundi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les négociations qui s’ouvrent dans plusieurs villes en vue du second tour.

À Besançon, la maire sortante écologiste Anne Vignot, arrivée deuxième au premier tour, a annoncé s’allier avec La France insoumise pour tenter de battre le candidat de droite Ludovic Fagaut. Soutenue par une coalition Les Écologistes–Parti socialiste–Parti communiste français, Anne Vignot a recueilli 33,37% des suffrages, derrière Ludovic Fagaut crédité de 40,13% des voix et soutenu par le MoDem. Pour le second tour, elle fusionnera sa liste avec celle de la candidate insoumise Séverine Véziès, qui a obtenu 10,90% des suffrages.