Politique Municipales 2026

Municipales Besançon : Anne Vignot s’allie à LFI pour tenter de battre la droite

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Besançon : Anne Vignot s’allie à LFI pour tenter de battre la droite
Municipales Besançon : Anne Vignot s’allie à LFI pour tenter de battre la droite

Lundi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les négociations qui s’ouvrent dans plusieurs villes en vue du second tour.

À Besançon, la maire sortante écologiste Anne Vignot, arrivée deuxième au premier tour, a annoncé s’allier avec La France insoumise pour tenter de battre le candidat de droite Ludovic Fagaut. Soutenue par une coalition Les Écologistes–Parti socialiste–Parti communiste français, Anne Vignot a recueilli 33,37% des suffrages, derrière Ludovic Fagaut crédité de 40,13% des voix et soutenu par le MoDem. Pour le second tour, elle fusionnera sa liste avec celle de la candidate insoumise Séverine Véziès, qui a obtenu 10,90% des suffrages.

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