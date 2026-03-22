Municipales 2026 : Hervé de Lépinau (RN) élu maire de Carpentras avec 50,78 %

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Carpentras, Hervé de Lépinau (RN) s’impose largement avec 50,78 % des voix. Il devance Francis Adolphe (divers gauche) à 24,70 % et le maire sortant Serge Andrieu (divers gauche) à 24,52 %, dans une triangulaire qui confirme la percée du RN dans la ville.