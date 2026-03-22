Politique Municipales 2026

Municipales 2026 : Hervé de Lépinau (RN) élu maire de Carpentras avec 50,78 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales 2026 : Hervé de Lépinau (RN) élu maire de Carpentras avec 50,78 % RN
Municipales 2026 : Hervé de Lépinau (RN) élu maire de Carpentras avec 50,78 %

Toute la semaine, Entrevue a suivi les coulisses des municipales, entre alliances, fusions de listes et ultimes tractations. Ce dimanche marque le verdict du second tour, où chaque ville livre son résultat final.

À Carpentras, Hervé de Lépinau (RN) s’impose largement avec 50,78 % des voix. Il devance Francis Adolphe (divers gauche) à 24,70 % et le maire sortant Serge Andrieu (divers gauche) à 24,52 %, dans une triangulaire qui confirme la percée du RN dans la ville.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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