Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Draguignan, le député RN Philippe Schreck est arrivé largement en tête du premier tour avec près de 45 % des suffrages, confirmant son implantation locale dans la cité varoise. Il devance le maire sortant Richard Strambio, crédité d’environ 40 % des voix. Derrière eux, la liste de gauche conduite par Christophe Terras n’a pas atteint le seuil nécessaire pour se maintenir, recueillant un peu plus de 8 % des suffrages.

La véritable information de l’entre-deux tours concerne toutefois la recomposition des forces politiques locales. Philippe Schreck est parvenu à conclure une fusion avec la liste divers droite menée par François Gibaud, qui avait obtenu près de 7 % des voix au premier tour. Ce rapprochement renforce considérablement le bloc qui s’est formé autour du député du Var et élargit sa base électorale à quelques jours du second tour.

Dans le même temps, la gauche locale a choisi de se retirer pour appeler à soutenir le maire sortant Richard Strambio qui lui devient par conséquent un candidat soutenu de LFI jusqu’a LR. Une stratégie de rassemblement destinée à tenter de contenir la dynamique du candidat RN, mais qui témoigne aussi du rapport de force installé dès le premier tour par Philippe Schreck.

Avec une avance initiale importante et désormais l’apport des voix issues de la droite locale, Philippe Schreck, élu de terrain et avocat d’expérience apparaît aujourd’hui en position favorable dans la bataille pour la mairie. Dans cette ville de l’arrière-pays varois, la dynamique semble clairement de son côté et l’ancien batonier de Draguignan, aujourd’hui député RN aborde le second tour avec de sérieuses chances de l’emporter dimanche prochain.

NDLR : Il y a quelques semaines déjà, au micro de Radouan Kourak , Philippe Schreck avait annoncé sa candidature à la mairie de Draguignan en assumant clairement une volonté d’alternance municipale. À quelques jours du second tour, il semble désormais plus proche que jamais de concrétiser cette ambition politique dans la cité varoise.



