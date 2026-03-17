À quelques jours du second tour des élections municipales à Marseille, le député de La France insoumise Sébastien Delogu a annoncé qu’il retirait sa candidature.

Lors du premier tour, Sébastien Delogu avait recueilli 11,94% des suffrages, un score lui permettant de se maintenir au second tour. Il arrivait toutefois nettement derrière le maire sortant Benoît Payan, crédité de 36,69%, et le candidat du Rassemblement national Franck Allisio, qui avait obtenu 35,02% des voix.

Des négociations infructueuse

Entre les deux tours, des discussions ont été engagées afin de tenter de constituer une liste d’union à gauche. Sébastien Delogu s’était dit favorable à une fusion avec la liste conduite par Benoît Payan.

Ces négociations n’ont cependant pas abouti. Le maire sortant a choisi de maintenir sa liste sans alliance avec La France insoumise, entérinant ainsi une division persistante au sein de la gauche marseillaise à l’approche du second tour.

Dans un communiqué, Sébastien Delogu a expliqué les raisons de son retrait en invoquant le contexte politique local et les risques liés à une dispersion des voix : « nous retirons notre liste afin de ne pas cautionner une stratégie qui fait courir un risque grave à notre ville »

Une nouvelle configuration pour le second tour

Le retrait de la liste menée par Sébastien Delogu modifie sensiblement l’équilibre des forces en présence. Benoît Payan apparaît désormais comme le principal représentant de la gauche dans la course à la mairie.