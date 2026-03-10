Les États-Unis ont condamné l’Afghanistan pour la détention de citoyens américains et envisagent d’imposer des restrictions de voyage pour les détenteurs de passeports américains souhaitant se rendre dans le pays.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé avoir désigné le gouvernement taliban comme un « État soutenant la détention arbitraire ». Il a exigé la libération immédiate de tous les ressortissants américains détenus en Afghanistan, notamment Mahmood Habibi et Dennis Coyle.

Marco Rubio a accusé les talibans d’utiliser des « tactiques terroristes », affirmant que certaines détentions servaient à obtenir des rançons ou des concessions politiques. Selon lui, ces pratiques rendent les déplacements en Afghanistan particulièrement dangereux pour les citoyens américains.

Les autorités américaines demandent également aux talibans de permettre le rapatriement de la dépouille de Paul Overby, un écrivain américain aperçu pour la dernière fois en 2014 près de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan.

Selon des sources proches du dossier, Washington pourrait aller jusqu’à restreindre l’utilisation des passeports américains pour se rendre en Afghanistan si Kaboul ne répond pas aux exigences américaines. Une mesure de ce type n’est actuellement appliquée qu’à un seul pays : la Corée du Nord.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de relations très tendues entre les États-Unis et le régime taliban, qui a repris le pouvoir en Afghanistan en 2021 après le retrait des forces américaines et de l’OTAN.