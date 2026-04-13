Présidentielle au Pérou : Keiko Fujimori en tête dans un scrutin serré, un second tour se profile

La candidate conservatrice Keiko Fujimori conserve une courte avance dans l’élection présidentielle au Pérou, alors que le dépouillement des voix se poursuit pour une deuxième journée. Le scrutin, marqué par de nombreux retards, laisse présager un second tour le mois prochain.

Selon les résultats partiels publiés par l’autorité électorale ONPE, Keiko Fujimori recueille environ 17 % des suffrages, avec un peu plus de la moitié des bulletins dépouillés. Elle devance de peu l’ancien maire de Lima, Rafael López Aliaga, crédité d’environ 15 %, tandis que le candidat de centre-gauche Jorge Nieto arrive en troisième position avec près de 13 %.

Le vote a été exceptionnellement prolongé dans certains quartiers de Lima, en raison de retards dans l’installation des bureaux de vote et du manque de personnel. Des dizaines de milliers d’électeurs ont ainsi pu participer au scrutin lors d’une deuxième journée, prolongeant l’incertitude sur l’issue finale.

Dans un paysage politique très fragmenté, aucun candidat ne semble en mesure d’atteindre la majorité absolue, rendant un second tour quasi inévitable. Celui-ci devrait opposer les deux candidats arrivés en tête, dans un duel décisif pour l’avenir politique du pays.

Cette élection intervient dans un contexte de méfiance généralisée envers les institutions et de préoccupations croissantes autour de la sécurité et de la situation économique. Les résultats définitifs seront déterminants pour orienter la trajectoire politique du Pérou dans les années à venir.